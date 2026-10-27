В Киеве ограничат рост цен на такси во время тревог - Корецкий
Киев • УНН
Bolt, Uklon, Uber и OPTI ограничили повышение тарифов в Киеве до 75% во время тревог и остановки транспорта. Ограничение будет действовать как минимум два часа после отбоя.
Министерства экономики и инфраструктуры Украины подписали меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI о недопущении критического роста цен на перевозки в Киеве во время тревоги, остановки работы общественного транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
В частности, метрополитена или другого форс-мажора, связанного с логистикой в столице. Например, как это произошло после сегодняшней атаки на Южный мост.
Как отмечает Корецкий, меморандум с операторами предусматривает установление потолка, до которого может вырасти цена в таких условиях. Это максимум 75% к базовому тарифу.
То есть если базовый тариф в обычных условиях - без тревог, пробок и тому подобного - из точки А в точку Б составляет условно 200 гривен, то максимальная плата будет 350 гривен. Если 300 гривен - то максимум 525 гривен. Пассажиры сохраняют возможность самостоятельно регулировать цену, но также будут установлены предельные рамки. Такое ограничение цен будет действовать как минимум два часа после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не восстановятся нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам. Часто именно тогда спрос на поездки наиболее высок, а людям нужно добраться домой
Напомним
В начале новой рабочей недели цены на дизельное топливо и автогаз стремительно пошли вверх. Средняя стоимость дизельного топлива на украинских АЗС сейчас составляет 103,40 гривны за литр, бензина А-95 - 90,93 гривны, а автогаза - 54,45 гривны.
Альтернативы Южному мосту нет: военный эксперт предупредил о транспортном коллапсе в Киеве27.10.2026, 18:16 • 16378 просмотров