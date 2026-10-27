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The Guardian

У Києві обмежать зростання цін на таксі під час тривог - Корецький

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Bolt, Uklon, Uber та OPTI обмежили підвищення тарифів у Києві до 75% під час тривог і зупинки транспорту. Ліміт діятиме щонайменше дві години після відбою.

У Києві обмежать зростання цін на таксі під час тривог - Корецький

Міністерства економіки і інфраструктури України підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Зокрема метрополітену або іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці. Наприклад, як це сталося після сьогоднішньої атаки на Південний міст.

Як зазначає Корецький, меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

Тобто якщо базовий тариф за звичних умов - без тривог, заторів тощо - з точки А в точку Б становить умовно 200 гривень, то максимальна плата буде 350 гривень. Якщо 300 гривень - то максимум 525 гривень. Пасажири зберігають можливість самим регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі. Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям треба дістатися додому

- йдеться в дописі очільника уряду.

Нагадаємо

На початку нового робочого тижня ціни на дизель та автогаз стрімко пішли вгору. Середня вартість дизельного пального на українських АЗС наразі становить 103,40 гривні за літр, бензину А-95 - 90,93 гривні, а автогазу - 54,45 гривні.

Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві27.10.26, 18:16 • 8826 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаКиїв
Тарифи
Південний міст (Київ)
Повітряна тривога
Міністерство інфраструктури України
Київ