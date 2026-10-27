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Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві

Київ • УНН

 • 11272 перегляди

Після ракетного удару міст і метро пошкоджені. Експерт попередив про транспортний колапс і нові ризики для переправ.

Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У ніч на 27 жовтня, внаслідок чергової  російської ракетної атаки на Київ зафіксовано влучання в Південний міст, а також пошкоджено колії метро. Детальніше про те, скільки може тривати відновлення пошкодженого мосту, чи є ефективне альтернативне рішення для переправи та чи можливі нові удари по столичних мостах - розповів журналістці УНН військовий експерт Олег Жданов.

Деталі

Південний міст є однією з найбільших переправ столиці та має значну вантажопідйомність, пояснює військовий експерт. До того ж, за його словами, ним користується і метро, а його тривале закриття створить додаткове навантаження на інші мости через Дніпро. Це, своєю чергою, може ускладнити не лише пересування містян, а й перевезення вантажів.

П'ять мостів є автомобільних у нас, і один - це умовно 20%. І оці 20% ляжуть на інші мости. А враховуючи те, що треба ще, щоб були дороги вздовж Дніпра, щоб можна було переїхати з одного напрямку на інший і потрапити на інший міст - для Києва це буде колапс

 - зазначив експерт.

Чому інші переправи не зможуть замінити Південний міст

На думку Олега Жданова, навіть якщо транспорт перенаправити на інші мости, то це все одно не розв'яже проблему повністю. Натомість, додаткове навантаження отримають не лише самі переправи, а й під'їзні дороги до них, і у результаті затори можуть охопити значну частину міста.

Коли ви з п'яти мостів прибираєте хоча б один, то на ці мости мінімум по 10% навантаження розподіляється. А то й більше. І плюс ще під'їзні шляхи - всі ці вулиці будуть заповнені автомобілями: і приватними, і вантажними

- пояснив Олег Жданов.

Експерт також прокоментував можливість облаштування поромних або понтонних переправ. На його думку, такі рішення не зможуть повноцінно забезпечити транспортне сполучення між берегами столиці, бо для поромів потрібно облаштувати причали з обох боків Дніпра та під'їзди для автомобілів.

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Поромна переправа неможлива, тому що під неї треба облаштовувати причали з обох сторін. Це перше. І під'їзні шляхи до місць, де машини можуть заїхати на пороми й з'їхати з них. А понтонна переправа не вирішить питання

- сказав військовий експерт.

Він також додав, що рух понтонною переправою може також бути досить повільним через особливості її конструкції, а це, своєю чергою, навпаки -  ускладнюватиме пересування автомобілів і не дасть змоги забезпечити таку саму пропускну здатність, як на повноцінному мосту. До того ж, окремою проблемою залишається перевезення важкої техніки.

Понтонна переправа - це крайній метод. Це дуже сповільнює рух машин. Тому це дуже складна операція

- пояснив експерт.

Скільки може тривати ремонт і чи можливі нові удари

Оцінюючи пошкодження Південного мосту, Олег Жданов зазначив, що не оглядав конструкцію особисто, тому може робити висновки лише за фотографіями. За його словами, пошкоджено мостовий проліт, однак невідомо, чи постраждали його несучі елементи, що важливо, бо саме від цього залежатимуть складність і тривалість відновлювальних робіт.

Щоб зв'язати арматуру і залити бетон, потрібно десь три тижні, а ще 30 діб - для того, щоб бетон набрав міцності. Бетон можна навантажувати через 30 діб після заливки. Тому рахуйте: навіть за ударних темпів - як мінімум місяць-два

- зазначив Олег Жданов.

Водночас військовий експерт вважає, що росія може й надалі намагатися завдавати ударів по мостах через Дніпро, бо такі атаки можуть суттєво впливати на транспортну систему та логістику, і особливо важливими є переправи для перевезення військової техніки й вантажів.

Вони прекрасно розуміють: якщо розвалять нам мости хоча б наполовину, то в нас катастрофічно впаде трафік - не вдвічі, а в декілька разів. І на залізниці, і в автомобільному сполученні. Основна маса логістики побудована на автоперевезеннях, ідуть трали з важкою технікою

- наголосив експерт.

Як приклад можливих наслідків тривалого закриття мосту він навів попередній випадок, коли після удару безпілотника по опорі Південний міст тимчасово перекривали раніше і утворилися чималі затори на дорогах. Наразі ж, якщо ж переправу закриють в обох напрямках на час ремонту, то ситуація може бути значно складнішою.

Згадайте перший удар по мосту, коли "Шахед" ударив в опору. Тоді на три чи чотири дні закрили Південний міст. Що коїлося в Києві? Люди до півночі стояли, не могли переїхати з одного берега на інший. А тепер уявіть, якщо його закрити в обох напрямках на ремонт. Ось вам яскравий приклад - це стовідсотковий транспортний колапс

- підсумував Олег Жданов.

Таким чином, повноцінної альтернативи Південному мосту наразі немає, тому переправу необхідно захищати та відновлювати. Водночас точні терміни ремонту можна буде визначити після оцінки фактичного стану пошкоджених конструкцій.

Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортаж27.10.26, 14:37 • 17887 переглядiв

Алла Кіосак

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