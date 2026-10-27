Альтернативы Южному мосту нет: военный эксперт предупредил о транспортном коллапсе в Киеве

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В ночь на 27 октября в результате очередной российской ракетной атаки на Киев зафиксировано попадание в Южный мост, а также повреждены пути метро. Подробнее о том, сколько может продлиться восстановление поврежденного моста, есть ли эффективное альтернативное решение для переправы и возможны ли новые удары по столичным мостам — журналистке УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Детали

Южный мост является одной из крупнейших переправ столицы и имеет значительную грузоподъемность, объясняет военный эксперт. Кроме того, по его словам, им пользуется и метро, а его длительное закрытие создаст дополнительную нагрузку на другие мосты через Днепр. Это, в свою очередь, может осложнить не только передвижение горожан, но и перевозку грузов.

У нас пять автомобильных мостов, и один — это условно 20%. И эти 20% лягут на другие мосты. А учитывая то, что еще нужны дороги вдоль Днепра, чтобы можно было переехать из одного направления в другое и попасть на другой мост, — для Киева это будет коллапс — отметил эксперт.

Почему другие переправы не смогут заменить Южный мост

По мнению Олега Жданова, даже если транспорт перенаправить на другие мосты, это все равно не решит проблему полностью. Вместо этого дополнительную нагрузку получат не только сами переправы, но и подъездные дороги к ним, и в результате пробки могут охватить значительную часть города.

Когда вы из пяти мостов убираете хотя бы один, то на эти мосты минимум по 10% нагрузки распределяется. А то и больше. И плюс еще подъездные пути — все эти улицы будут заполнены автомобилями: и частными, и грузовыми — объяснил Олег Жданов.

Эксперт также прокомментировал возможность обустройства паромных или понтонных переправ. По его мнению, такие решения не смогут полноценно обеспечить транспортное сообщение между берегами столицы, поскольку для паромов нужно обустроить причалы по обе стороны Днепра и подъезды для автомобилей.

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Паромная переправа невозможна, потому что под нее нужно обустраивать причалы с обеих сторон. Это первое. И подъездные пути к местам, где машины могут заезжать на паромы и съезжать с них. А понтонная переправа не решит вопрос — сказал военный эксперт.

Он также добавил, что движение по понтонной переправе может быть довольно медленным из-за особенностей ее конструкции, а это, в свою очередь, наоборот — усложнит передвижение автомобилей и не позволит обеспечить такую же пропускную способность, как на полноценном мосту. Кроме того, отдельной проблемой остается перевозка тяжелой техники.

Понтонная переправа — это крайний метод. Это очень замедляет движение машин. Поэтому это очень сложная операция — объяснил эксперт.

Сколько может продлиться ремонт и возможны ли новые удары

Оценивая повреждения Южного моста, Олег Жданов отметил, что лично не осматривал конструкцию, поэтому может делать выводы только по фотографиям. По его словам, поврежден мостовой пролет, однако неизвестно, пострадали ли его несущие элементы, что важно, поскольку именно от этого будут зависеть сложность и продолжительность восстановительных работ.

Чтобы связать арматуру и залить бетон, нужно около трех недель, а еще 30 суток — для того, чтобы бетон набрал прочность. Бетон можно нагружать через 30 суток после заливки. Поэтому считайте: даже при ударных темпах — как минимум месяц-два — отметил Олег Жданов.

В то же время военный эксперт считает, что Россия и в дальнейшем может пытаться наносить удары по мостам через Днепр, поскольку такие атаки могут существенно влиять на транспортную систему и логистику, и особенно важны переправы для перевозки военной техники и грузов.

Они прекрасно понимают: если развалят нам мосты хотя бы наполовину, то у нас катастрофически упадет трафик — не вдвое, а в несколько раз. И на железной дороге, и в автомобильном сообщении. Основная масса логистики построена на автоперевозках, идут тралы с тяжелой техникой — подчеркнул эксперт.

В качестве примера возможных последствий длительного закрытия моста он привёл предыдущий случай, когда после удара беспилотника по опоре Южный мост уже временно перекрывали, и на дорогах образовались значительные пробки. Сейчас же, если переправу закроют в обоих направлениях на время ремонта, ситуация может быть значительно сложнее.

Вспомните первый удар по мосту, когда «Шахед» врезался в опору. Тогда Южный мост закрыли на три или четыре дня. Что творилось в Киеве? Люди до полуночи стояли, не могли переехать с одного берега на другой. А теперь представьте, если его закрыть в обоих направлениях на ремонт. Вот вам яркий пример — это стопроцентный транспортный коллапс — подытожил Олег Жданов.

Таким образом, полноценной альтернативы Южному мосту сейчас нет, поэтому переправу необходимо защищать и восстанавливать. Вместе с тем точные сроки ремонта можно будет определить после оценки фактического состояния повреждённых конструкций.

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