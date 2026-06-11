Новые правила и штрафы для электросамокатов - в Раде поддержали законопроект
Киев • УНН
Комитет ВР поддержал законопроект о регулировании движения электросамокатов и моноколес. Документ запрещает пьяное вождение, но не требует водительских прав.
Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект, регулирующий использование персонального легкого электротранспорта в Украине. Речь идет об электросамокатах, моноколесах и других легких электрических транспортных средствах. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
Данный документ предусматривает следующее:
- движение по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их
отсутствии - по правому краю проезжей части или обочине;
- запрет управления в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- запрет пользования телефоном во время движения;
- обязательное использование освещения и
световозвращающих элементов в темное время суток.
В то же время закон не предусматривает введения отдельной категории водительских удостоверений для пользователей такого транспорта, но создает основу для привлечения нарушителей к ответственности. Соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях будут предусматривать штрафы за нарушение установленных правил, заявили в министерстве.
Дополнительно
Законопроект №3023 был получен Верховной Радой в 2020 году.
В Украине предлагают определить новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов02.06.26, 15:29 • 3932 просмотра