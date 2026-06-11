Новые правила и штрафы для электросамокатов - в Раде поддержали законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект, регулирующий использование персонального легкого электротранспорта в Украине. Речь идет об электросамокатах, моноколесах и других легких электрических транспортных средствах. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Данный документ предусматривает следующее:

движение по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии - по правому краю проезжей части или обочине;

запрет управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

запрет пользования телефоном во время движения;

обязательное использование освещения и световозвращающих элементов в темное время суток.

В то же время закон не предусматривает введения отдельной категории водительских удостоверений для пользователей такого транспорта, но создает основу для привлечения нарушителей к ответственности. Соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях будут предусматривать штрафы за нарушение установленных правил, заявили в министерстве.

Дополнительно

Законопроект №3023 был получен Верховной Радой в 2020 году.

В Украине предлагают определить новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов