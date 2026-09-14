Польша начинает ремонт пункта пропуска "Медика" — стали известны альтернативные пункты пропуска для автобусов из Украины
Киев • УНН
С 20 сентября 2026 года из-за ремонта в Польше автобусы будут следовать в Польшу через три альтернативных пункта пропуска. Изменения ориентировочно продлятся до ноября 2027 года.
С 20 сентября изменяется движение автобусов через пункт пропуска "Шегини — Медыка". Об этом сообщили в Минвосстановления и назвали альтернативные пункты пропуска, передает УНН.
С 20 сентября 2026 года на польской стороне пункта пропуска "Шегини — Медыка" начнутся ремонтные работы. В связи с этим автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие пункты пропуска
По информации польской стороны, такой формат движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.
Альтернативные пункты пропуска для автобусов:
▪️"Смильница — Кросценко"
▪️"Нижанковичи — Мальховице"
▪️ "Краковец — Корчова"
Как отметили в ведомстве, это позволит продолжать выполнение регулярных рейсов с учетом изменений.
Кроме того, в Минвосстановления напомнили, что регулярные рейсы могут регистрироваться в еЧерге на выезд из Украины за 30 дней, нерегулярные — за 3 суток до ожидаемой даты пересечения границы.
Перевозчиков также призвали учитывать изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября.
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