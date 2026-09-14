Польща розпочинає ремонт пункту пропуску "Медика" - стали відомі альтернативні пункти пропуску для автобусів з України
Київ • УНН
Із 20 вересня 2026 року через ремонт у Польщі автобуси їхатимуть до Польщі через три альтернативні пункти пропуску. Зміни триватимуть орієнтовно до листопада 2027 року.
З 20 вересня змінюється рух автобусів через пункт пропуску "Шегині — Медика". Про це повідомили у Мінвідновлення і назвали альтернативні пункти пропуску, передає УНН.
З 20 вересня 2026 року на польській стороні пункту пропуску "Шегині — Медика" розпочнуться ремонтні роботи. У зв’язку з цим автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску
За інформацією польської сторони, такий формат руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.
Альтернативні пункти пропуску для автобусів:
▪️"Смільниця — Кросценко"
▪️"Нижанковичі — Мальховіце"
▪️ "Краківець — Корчова"
Як відзначили у відомстві, це дозволить продовжувати виконання регулярних рейсів з урахуванням змін.
Крім того, у Мінвідновлення нагадали, що регулярні рейси можуть реєструватися в єЧерзі на виїзд з України за 30 днів, нерегулярні — за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.
Перевізників також закликали врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня.
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