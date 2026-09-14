Польща розпочинає ремонт пункту пропуску "Медика" - стали відомі альтернативні пункти пропуску для автобусів з України

З 20 вересня змінюється рух автобусів через пункт пропуску "Шегині — Медика". Про це повідомили у Мінвідновлення і назвали альтернативні пункти пропуску, передає УНН.

З 20 вересня 2026 року на польській стороні пункту пропуску "Шегині — Медика" розпочнуться ремонтні роботи. У зв’язку з цим автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску - йдеться у повідомленні.

За інформацією польської сторони, такий формат руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

Альтернативні пункти пропуску для автобусів:

▪️"Смільниця — Кросценко"

▪️"Нижанковичі — Мальховіце"

▪️ "Краківець — Корчова"

Як відзначили у відомстві, це дозволить продовжувати виконання регулярних рейсів з урахуванням змін.

Крім того, у Мінвідновлення нагадали, що регулярні рейси можуть реєструватися в єЧерзі на виїзд з України за 30 днів, нерегулярні — за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.

Перевізників також закликали врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня.

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