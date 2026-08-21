Украина обратилась в IMO по поводу атак рф на гражданские суда в Чёрном море

Украина обратилась в IMO по поводу постоянных российских атак на гражданские суда в Черном море, сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта, пишет УНН.

Детали

Как подчеркнули в министерстве, россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, ставя под угрозу не только жизнь моряков, но и свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность.

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник обратился к Генеральному секретарю Международной морской организации (IMO) Арсенио Антонио Домингесу Веласко в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в Черном море.

По просьбе Украины Секретариат IMO распространил обращение среди всех государств — членов Организации, а также международных и неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при IMO - указали в Мин инфраструктуры.

"Только в течение июля и первой половины августа 2026 года россия атаковала 52 гражданских судна. Среди них — суда, перевозившие продовольствие и другие грузы в украинские порты или из них, а также суда, находившиеся непосредственно в портах", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что среди наиболее резонансных случаев:

13 июля во время разгрузки удобрений в порту Южный было атаковано судно AIDA. Погибли трое членов экипажа, еще пятеро были ранены;

14 июля в порту Одесса атаковали ATLAS BEY. Погиб капитан судна, трое членов экипажа получили ранения;

19 июля судно GOLDEN LEO, перевозившее более 6 тысяч тонн кукурузы, было атаковано во время выхода из порта Черноморск. Погибли девять членов экипажа и лоцман. 26 июля судно затонуло;

5 августа судно EMIL, перевозившее железную руду Украинским морским коридором, подверглось повторным атакам беспилотников. На борту возник пожар, судно стало непригодным для судоходства;

в тот же день была атакована MERA QUEEN, перевозившая пшеницу из порта Одесса. В результате повреждения корпуса погиб украинский член экипажа.

"С начала полномасштабного вторжения россия повредила или частично разрушила 1090 объектов портовой инфраструктуры и 262 торговых судна. В результате атак число погибших и раненых людей достигло 329", - сообщили в министерстве.

"Эскалация россией ситуации с безопасностью в Черном море ставит под угрозу дальнейшую работу Украинского морского коридора и возможность безопасного захода судов в украинские порты и выхода из них", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Министерство во взаимодействии с МИД и посольством Украины в Великобритании, как отмечается, "системно работает с Международной морской организацией для усиления давления на Россию и доведения до стран-участниц информации о нарушении международных конвенций и регламентов на море".

"Украина продолжит принимать все возможные меры для обеспечения свободы и безопасности судоходства в Черном и Азовском морях в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в сообщении.

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