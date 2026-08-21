Украина обратилась в IMO по поводу атак рф на гражданские суда в Чёрном море
Киев • УНН
Украина обратилась в IMO из-за атак рф на 52 гражданских судна в Чёрном море в июле и первой половине августа 2026 года. С начала вторжения повреждено 262 торговых судна.
Украина обратилась в IMO по поводу постоянных российских атак на гражданские суда в Черном море, сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта, пишет УНН.
Детали
Как подчеркнули в министерстве, россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, ставя под угрозу не только жизнь моряков, но и свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность.
Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник обратился к Генеральному секретарю Международной морской организации (IMO) Арсенио Антонио Домингесу Веласко в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в Черном море.
По просьбе Украины Секретариат IMO распространил обращение среди всех государств — членов Организации, а также международных и неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при IMO
"Только в течение июля и первой половины августа 2026 года россия атаковала 52 гражданских судна. Среди них — суда, перевозившие продовольствие и другие грузы в украинские порты или из них, а также суда, находившиеся непосредственно в портах", - говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что среди наиболее резонансных случаев:
- 13 июля во время разгрузки удобрений в порту Южный было атаковано судно AIDA. Погибли трое членов экипажа, еще пятеро были ранены;
- 14 июля в порту Одесса атаковали ATLAS BEY. Погиб капитан судна, трое членов экипажа получили ранения;
- 19 июля судно GOLDEN LEO, перевозившее более 6 тысяч тонн кукурузы, было атаковано во время выхода из порта Черноморск. Погибли девять членов экипажа и лоцман. 26 июля судно затонуло;
- 5 августа судно EMIL, перевозившее железную руду Украинским морским коридором, подверглось повторным атакам беспилотников. На борту возник пожар, судно стало непригодным для судоходства;
- в тот же день была атакована MERA QUEEN, перевозившая пшеницу из порта Одесса. В результате повреждения корпуса погиб украинский член экипажа.
"С начала полномасштабного вторжения россия повредила или частично разрушила 1090 объектов портовой инфраструктуры и 262 торговых судна. В результате атак число погибших и раненых людей достигло 329", - сообщили в министерстве.
"Эскалация россией ситуации с безопасностью в Черном море ставит под угрозу дальнейшую работу Украинского морского коридора и возможность безопасного захода судов в украинские порты и выхода из них", - подчеркнули в Мининфраструктуры.
Министерство во взаимодействии с МИД и посольством Украины в Великобритании, как отмечается, "системно работает с Международной морской организацией для усиления давления на Россию и доведения до стран-участниц информации о нарушении международных конвенций и регламентов на море".
"Украина продолжит принимать все возможные меры для обеспечения свободы и безопасности судоходства в Черном и Азовском морях в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в сообщении.
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