Удары РФ по портам могут стоить Украине до 2% ВВП — Bloomberg

В результате российских ударов по украинской портовой инфраструктуре Украина может потерять 1,8% своего ВВП в этом году и 2,1% в 2027 году, согласно оценке Oxford Economics. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что порты Одесского региона обычно обеспечивают около 90% морского экспорта украинского зерна. Из-за регулярных российских ударов объемы перевозок резко сократились, что создает проблемы для аграриев и всей экономики.

В этом году страна может потерять до 2,5 миллиарда долларов из-за экспортной блокады. Это может спровоцировать массовые банкротства фермерских хозяйств, что подорвет моральный дух в сельских районах страны - говорится в статье.

Указывается, что сельскохозяйственная продукция формирует более половины экспортной выручки Украины, поэтому длительное нарушение работы портов непосредственно влияет на валютные поступления и финансовую стабильность страны. А из-за ограниченных возможностей экспорта украинские аграрии вынуждены оставлять зерно на хранении или продавать его по значительно более низким ценам.

Напомним

Европейский Союз отказал Киеву в предоставлении украинским фермерам 220 млн евро безвозвратной помощи из-за российских атак на порты Черного моря.

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