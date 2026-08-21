Удары РФ по портам могут стоить Украине до 2% ВВП — Bloomberg

$44.700.0751.870.04
ukenru
00:21 • 20872 просмотра
В Соломенском районе Киева завершили аварийные работы после вражеской атакиPhoto
20 августа, 18:57 • 31903 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
20 августа, 18:39 • 28123 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
20 августа, 17:33 • 27156 просмотра
Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций
20 августа, 15:44 • 30760 просмотра
Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
20 августа, 15:09 • 23705 просмотра
СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании
Эксклюзив
20 августа, 14:20 • 18190 просмотра
Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста
20 августа, 14:10 • 16477 просмотра
В ЕС собираются разъяснить новые правила временной защиты украинцев "в ближайшие недели"
20 августа, 12:59 • 16951 просмотра
Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в КиевеPhoto
20 августа, 12:08 • 17273 просмотра
Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грнVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.2м/с
52%
748мм
Популярные новости
Патрульные показали первые минуты после удара РФ по КиевуVideo20 августа, 20:24 • 19475 просмотра
В Польше задержали украинца, которого подозревают в попытке покушения на представителя ОПК в Ирпене20 августа, 20:40 • 10764 просмотра
ЕС отказал Украине в гранте на 220 млн евро для фермеров — СМИ20 августа, 20:59 • 11430 просмотра
Десятки мигрантов высадились прямо на пляже в испанской провинции МурсияVideo20 августа, 21:32 • 9986 просмотра
Украина планировала атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ — The Atlantic20 августа, 22:38 • 14357 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 102450 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 120196 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 100885 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 114967 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 109134 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Молдова
Крым
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 81380 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 101793 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 135693 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 138502 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 144568 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техника
Хранитель
Социальная сеть

Удары РФ по портам могут стоить Украине до 2% ВВП — Bloomberg

Киев • УНН

 • 2556 просмотра

Из-за атак РФ Украина может потерять до $2,5 млрд в этом году. Порты Одесского региона обычно обеспечивают около 90% морского экспорта украинского зерна.

Удары РФ по портам могут стоить Украине до 2% ВВП — Bloomberg

В результате российских ударов по украинской портовой инфраструктуре Украина может потерять 1,8% своего ВВП в этом году и 2,1% в 2027 году, согласно оценке Oxford Economics. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  Bloomberg.

Детали

Отмечается, что порты Одесского региона обычно обеспечивают около 90% морского экспорта украинского зерна. Из-за регулярных российских ударов объемы перевозок резко сократились, что создает проблемы для аграриев и всей экономики.

В этом году страна может потерять до 2,5 миллиарда долларов из-за экспортной блокады. Это может спровоцировать массовые банкротства фермерских хозяйств, что подорвет моральный дух в сельских районах страны

- говорится в статье.

Указывается, что сельскохозяйственная продукция формирует более половины экспортной выручки Украины, поэтому длительное нарушение работы портов непосредственно влияет на валютные поступления и финансовую стабильность страны. А из-за ограниченных возможностей экспорта украинские аграрии вынуждены оставлять зерно на хранении или продавать его по значительно более низким ценам.

Напомним

Европейский Союз отказал Киеву в предоставлении украинским фермерам 220 млн евро безвозвратной помощи из-за российских атак на порты Черного моря.

Санду призвала Молдову помогать Украине с транзитом зерна, несмотря на недовольство фермеров17.08.26, 23:55 • 10352 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаАгроновости
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Украина
Одесса