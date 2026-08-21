Удари рф по портах можуть коштувати Україні до 2% ВВП - Bloomberg

Внаслідок російських ударів по українській портовій інфраструктурі Україна може втратити 1,8% свого ВВП цього року та 2,1% у 2027 році, згідно з оцінкою Oxford Economics. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

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Зазначається, що порти Одеського регіону зазвичай забезпечують близько 90% морського експорту українського зерна. Через регулярні російські удари обсяги перевезень різко скоротилися, що створює проблеми для аграріїв та всієї економіки.

Цього року країна може втратити до 2,5 мільярда доларів через експортну блокаду. Це може спровокувати масові банкрутства фермерських господарств, що підірве моральний дух у сільських районах країни - йдеться у статті.

Вказується, що сільськогосподарська продукція формує понад половину експортної виручки України, тому тривале порушення роботи портів безпосередньо впливає на валютні надходження та фінансову стабільність країни. А через обмежені можливості експорту українські аграрії змушені залишати зерно на зберіганні або продавати його за значно нижчими цінами.

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