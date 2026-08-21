Удари рф по портах можуть коштувати Україні до 2% ВВП - Bloomberg

$44.700.0751.870.04
ukenru
00:21 • 13658 перегляди
У Соломʼянському районі Києва завершили аварійні роботи після ворожої атакиPhoto
20 серпня, 18:57 • 25013 перегляди
"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяціюPhotoVideo
20 серпня, 18:39 • 23574 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький
20 серпня, 17:33 • 22805 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
20 серпня, 15:44 • 26716 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
20 серпня, 15:09 • 22594 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ексклюзив
20 серпня, 14:20 • 17398 перегляди
Чому ваш бренд можуть не зареєструвати - пояснення юристки
20 серпня, 14:10 • 16149 перегляди
У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"
20 серпня, 12:59 • 16687 перегляди
Суд обрав запобіжний захід водію Volkswagen, який вʼїхав у зупинку з людьми у КиєвіPhoto
20 серпня, 12:08 • 17102 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Ворог знову атакував столицю: відомого про одного загиблого, через пожежу стан повітря погіршився20 серпня, 18:13 • 12470 перегляди
Цукерберг обзавівся замком на південному сході Ірландії за десятки мільйонів євро20 серпня, 18:36 • 10170 перегляди
Патрульні показали перші хвилини після удару рф по КиєвуVideo20 серпня, 20:24 • 14862 перегляди
ЄС відмовив Україні у гранті на 220 млн євро для фермерів - ЗМІ20 серпня, 20:59 • 3950 перегляди
Україна планувала атакувати московські аеропорти тисячами дронів з ШІ - The Atlantic22:38 • 8930 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 97183 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 115616 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 97418 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 111013 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 105713 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ірина Терех
Урсула фон дер Ляєн
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 78628 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 99210 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 133158 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 135997 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 142096 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Північний потік

Удари рф по портах можуть коштувати Україні до 2% ВВП - Bloomberg

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Через атаки рф Україна може втратити до $2,5 млрд цього року. Порти Одеського регіону зазвичай забезпечують близько 90% морського експорту українського зерна.

Удари рф по портах можуть коштувати Україні до 2% ВВП - Bloomberg

Внаслідок російських ударів по українській портовій інфраструктурі Україна може втратити 1,8% свого ВВП цього року та 2,1% у 2027 році, згідно з оцінкою Oxford Economics. Про це повідомляє УНН із посиланням на  Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що порти Одеського регіону зазвичай забезпечують близько 90% морського експорту українського зерна. Через регулярні російські удари обсяги перевезень різко скоротилися, що створює проблеми для аграріїв та всієї економіки.

Цього року країна може втратити до 2,5 мільярда доларів через експортну блокаду. Це може спровокувати масові банкрутства фермерських господарств, що підірве моральний дух у сільських районах країни

- йдеться у статті.

Вказується, що сільськогосподарська продукція формує понад половину експортної виручки України, тому тривале порушення роботи портів безпосередньо впливає на валютні надходження та фінансову стабільність країни. А через обмежені можливості експорту українські аграрії змушені залишати зерно на зберіганні або продавати його за значно нижчими цінами.

Нагадаємо

Європейський Союз відмовив Києву у наданні українським фермерам 220 млн євро безповоротної допомоги через російські атаки на порти Чорного моря.

Санду закликала Молдову допомагати Україні транзитом зерна попри невдоволення фермерів17.08.26, 23:55 • 10345 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаАгроновини
Війна в Україні
Bloomberg
Європейський Союз
Україна
Одеса