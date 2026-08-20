ЄС відмовив Україні у гранті на 220 млн євро для фермерів - ЗМІ
Київ • УНН
Єврокомісія не надала Україні грант на 220 млн євро після атак на порти Чорного моря. Підтримку обіцяють через чинні кредитні механізми.
Європейський Союз відмовив Києву у наданні українським фермерам 220 млн євро безповоротної допомоги через російські атаки на порти Чорного моря. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, інформує УНН.
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За його словами, підтримка Україні надаватиметься за використання вже наявних механізмів.
Ми можемо підтвердити, що відповіли на нещодавній лист міністра сільського господарства України. У нашій відповіді ми визначили напрями можливої підтримки аграрного сектору України з використанням уже наявних механізмів
Він нагадав, що Україна "вже отримує субсидування відсоткових ставок за кредитами для фермерів через План для України (Ukraine Facility). При цьому Єврокомісія також підтримує програми кредитування через посередників для українських банків, які, своєю чергою, надають кредити підприємцям і особливо фермерам.
"Ці програми можуть надати допомогу фермерам, які опинилися у складній ситуації з ліквідністю. ... Комісія також підтримує контакти з Румунією, Молдовою та українською владою, зокрема з компаніями, щоб оцінити ситуацію щодо альтернативних маршрутів перевезення через "Шляхи солідарності", - додав речник.
Нагадаємо
Україна звернулася до ЄС за грантом близько 220 мільйонів євро для фермерів. Єврокомісія підтвердила отримання запиту та стежить за блокадою Чорного моря.
Вступ України до ЄС несе загрозу для польських аграріїв - Навроцький19.06.26, 21:20 • 11767 переглядiв