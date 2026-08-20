ЕС отказал Украине в гранте на 220 млн евро для фермеров — СМИ

Европейский Союз отказал Киеву в предоставлении украинским фермерам 220 млн евро безвозвратной помощи из-за российских атак на порты Чёрного моря. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, информирует УНН.

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По его словам, поддержка Украине будет предоставляться с использованием уже имеющихся механизмов.

Мы можем подтвердить, что ответили на недавнее письмо министра сельского хозяйства Украины. В нашем ответе мы определили направления возможной поддержки аграрного сектора Украины с использованием уже имеющихся механизмов - отметил Ламмерт.

Он напомнил, что Украина "уже получает субсидирование процентных ставок по кредитам для фермеров через План для Украины (Ukraine Facility). При этом Еврокомиссия также поддерживает программы кредитования через посредников для украинских банков, которые, в свою очередь, предоставляют кредиты предпринимателям и особенно фермерам.

"Эти программы могут оказать помощь фермерам, оказавшимся в сложной ситуации с ликвидностью. ... Комиссия также поддерживает контакты с Румынией, Молдовой и украинскими властями, в частности с компаниями, чтобы оценить ситуацию с альтернативными маршрутами перевозки через "Пути солидарности", - добавил пресс-секретарь.

Напомним

Украина обратилась к ЕС за грантом около 220 миллионов евро для фермеров. Еврокомиссия подтвердила получение запроса и следит за блокадой Чёрного моря.

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