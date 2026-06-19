Вступление Украины в ЕС несет угрозу для польских аграриев - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в ЕС несет риски для польских аграриев, поэтому Варшава будет отстаивать интересы собственных производителей. Об этом Навроцкий заявил во время выступления на АгроЛиге, передает УНН.

Детали

Мы боремся с последствиями соглашения Европейского Союза с Меркосур. Я слишком поздно вступил в игру, хотя в этом проигрышном режиме делал все возможное по всему миру, чтобы остановить плохие решения для польских фермеров. Я также признаю, что угрозой для польского сельского хозяйства является, конечно, вступление Украины в Европейский Союз - сказал Навроцкий.

Он отметил, что, понимая стремление Украины к вступлению в ЕС, всегда будет стоять на страже защиты польского фермера, польской сельскохозяйственной продукции, в частности в контексте "Зеленого курса" и решений Европейского Союза.

Напомним

Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето.