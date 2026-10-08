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Україна та Румунія відкрили новий пункт пропуску через Тису

Київ • УНН

 • 722 перегляди

На Закарпатті запрацював пункт "Біла Церква - Сігету Мармацієй" для легковиків - до 400 авто на добу. Далі пропускатимуть вантажівки й автобуси.

Україна та Румунія відкрили новий пункт пропуску через Тису

На Закарпатті відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією. На першому етапі він працюватиме для легкових автомобілів і зможе пропускати до 400 авто на добу. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, пише УНН.

Деталі

Для запуску руху з українського боку збудували під'їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. З румунського боку побудували пункт пропуску та новий мостовий перехід через Тису, який з'єднав дві країни.

"Відкриття нового пункту пропуску — це конкретний результат нашої системної роботи з розвитку західного кордону. Для Закарпаття це додатковий маршрут до Румунії, а для всієї транспортної системи — ще одна можливість перерозподіляти потоки та зменшувати навантаження на діючі пункти пропуску. Особливо важливо, що ми продовжуємо розвивати прикордонну інфраструктуру навіть під час війни. Наступний етап — створення тут повноцінного пункту пропуску для вантажних автомобілів та автобусів", — повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Зазначається, що це лише перший етап. Розвиток пункту пропуску продовжиться. Після завершення повноцінного будівництва тут зможуть оформлювати до 400 вантажівок та 50 автобусів на добу.

Молдова створює укриття на КПП біля кордону з Україною08.10.26, 07:31 • 7370 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Калашник Микола Володимирович
Державний кордон України
Міністерство інфраструктури України
Румунія
Україна