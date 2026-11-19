Про підозру повідомили російському полковнику, який віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Про це 19 листопада повідомив виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський, пише УНН.

Повідомили про підозру російському полковнику, який віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Підозрюваний – Петро Попов, командир 345-го десантно-штурмового полку 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії збройних сил рф - написав Ковальський у соцмережах.

Це, з його слів, результат роботи прокурорів Офісу Генерального прокурора та слідчих ГСУ СБУ у співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

За даними слідства, восени 2024 року російський офіцер "спланував та віддав підлеглим наказ застосовувати гранати з небезпечною хімічною речовиною CS проти українських прикордонників на Дніпропетровщині".

"На виконання його наказів упродовж вересня 2024 – січня 2025 року російські військові скинули щонайменше сім таких гранат на позиції 8 прикордонного загону Державної прикордонної служби України в районі населених пунктів Іллінка Нікопольського району та Мар’ївка Синельниківського району Дніпропетровської області", - зазначив в.о. Генпрокурора.

Застосування цих засобів у війні заборонене міжнародним правом.

"Українські правоохоронці дослідили речові та цифрові докази, встановили походження боєприпасів, обставини їх застосування та причетність російських військових", - вказав Ковальський.

17 листопада ОЗХЗ оприлюднила та поширила серед усіх держав – учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї результати саме українського кримінального розслідування, додав він.

Технічний секретаріат ОЗХЗ підтвердив відповідність процедур збирання, документування та збереження відповідних доказів українською стороною стандартам Організації.

"Це важлива оцінка професійної роботи наших прокурорів, слідчих та експертів. І результат ефективної міжнародної співпраці", - зазначив в.о. Генпрокурора.

"Сьогодні ми маємо не лише задокументовані факти застосування росіянами хімічної зброї, а й конкретну підозру представнику військового командування рф за віддання відповідних злочинних наказів. За кожним таким наказом стоїть конкретна особа. І наше головне завдання – довести її вину в суді", - наголосив Ковальський.

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