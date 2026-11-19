О подозрении сообщили российскому полковнику, который отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военнослужащих. Об этом 19 ноября сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский, пишет УНН.

О подозрении сообщили российскому полковнику, который отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военнослужащих. Подозреваемый — Пётр Попов, командир 345-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вооружённых сил рф — написал Ковальский в социальных сетях.

Это, по его словам, результат работы прокуроров Офиса Генерального прокурора и следователей ГСУ СБУ в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По данным следствия, осенью 2024 года российский офицер "спланировал и отдал подчинённым приказ применять гранаты с опасным химическим веществом CS против украинских пограничников в Днепропетровской области".

"Во исполнение его приказов в течение сентября 2024 — января 2025 года российские военнослужащие сбросили не менее семи таких гранат на позиции 8-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в районе населённых пунктов Ильинка Никопольского района и Марьевка Синельниковского района Днепропетровской области", — отметил и.о. Генпрокурора.

Применение этих средств в войне запрещено международным правом.

"Украинские правоохранители исследовали вещественные и цифровые доказательства, установили происхождение боеприпасов, обстоятельства их применения и причастность российских военнослужащих", — указал Ковальский.

17 ноября ОЗХО обнародовала и распространила среди всех государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия результаты именно украинского уголовного расследования, добавил он.

Технический секретариат ОЗХО подтвердил соответствие процедур сбора, документирования и хранения соответствующих доказательств украинской стороной стандартам Организации.

"Это важная оценка профессиональной работы наших прокуроров, следователей и экспертов. И результат эффективного международного сотрудничества", — отметил и.о. Генпрокурора.

"Сегодня мы имеем не только задокументированные факты применения россиянами химического оружия, но и конкретное подозрение представителю военного командования рф в отдаче соответствующих преступных приказов. За каждым таким приказом стоит конкретное лицо. И наша главная задача — доказать его вину в суде", — подчеркнул Ковальский.

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