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Генштаб: почти треть боев - на Покровском направлении, враг активен на Сиверском направлении

Киев • УНН

 • 68455 просмотра

Силы обороны Украины отражают атаки оккупантов на разных направлениях, в частности Харьковском, Купянском и Покровском. Враг наносит авиаудары и обстреливает приграничные территории.

Генштаб: почти треть боев - на Покровском направлении, враг активен на Сиверском направлении

На фронте с начала суток произошло 111 боев, почти треть - на Покровском направлении, также враг был активнее на Сиверском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 1 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 111. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины, приграничных с рф населенных пунктов, в частности Заречье Черниговской области. Ударам вражеской авиации подверглись населенные пункты Миропольское, Наумовка, Проходы, Угроиды, Краснополье, Великий Прикол, Турья и Петрушовка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки вблизи Волчанска, сейчас продолжаются два боестолкновения вблизи населенного пункта Каменка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово, один бой продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в сторону Нового и Зеленой Долины, три боя продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Сиверском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В общем, с начала суток произошло 15 боестолкновений, десять из которых наши защитники успешно остановили, пять - продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечиного. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк и в сторону Дылеевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 35 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 33 атаки противника, два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах Константинополя и Разлива.

Четыре вражеских штурма отбили украинские воины на Гуляйпольском направлении вблизи Привольного и Новополя. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении, захватчики пытались продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степового.

Одно боестолкновение из трех, которые сегодня происходили на Приднепровском направлении, еще не завершилось.

"На Курском направлении украинские защитники отбили десять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ, осуществил 148 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в частности два - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На остальных направлениях, как отмечается, особых изменений в обстановке не произошло.

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Юлия Шрамко

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