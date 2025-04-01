Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

На фронті з початку доби сталося 111 боїв, майже третина - на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Сіверському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 1 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 111. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади, прикордонних з рф населених пунктів, зокрема Заріччя Чернігівської області. Ударів ворожої авіації зазнали населені пункти Миропільське, Наумівка, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Великий Прикіл, Тур’я та Петрушівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Вовчанська, наразі тривають два боєзіткнення поблизу населеного пункту Кам’янка та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове, один бій продовжується дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у бік Нового та Зеленої Долини, три бої тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом, з початку доби відбулося 15 боєзіткнень, десять із яких наші оборонці успішно зупинили, п’ять - тривають досі.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного. Наші захисники зупинили дві наступальні дії противника, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Сили оборони стримують натиск та відбили 33 атаки противника, два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку відбулося чотири ворожі атаки у районах Костянтинополя та Розливу.

Чотири ворожі штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку поблизу Привільного та Новополя. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

Чотири ворожі атаки успішно зупинили Сили оборони на Оріхівському напрямку, загарбники намагалися просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового.

Одне боєзіткнення з трьох, які сьогодні відбувалися на Придніпровському напрямку, ще не завершилось.

"На Курському напрямку українські захисники відбили десять атак противника, ще два боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ, здійснив 148 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На решті напрямків, як зазначається, особливих змін в обстановці не відбулося.

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