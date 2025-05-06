С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения 463 украинских спортсмена и члена команд не вернулись в Украину после международных соревнований. Ранее сообщалось о невозвращении более 500 мужчин, выехавших по письмам Минкульта.
Более 460 украинских спортсменов и членов спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта не стали возвращаться в определенные в разрешениях сроки в Украину после выезда на международные спортивные мероприятия. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Министерстве молодежи и спорта.
По состоянию на сегодня количество украинских спортсменов и членов спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, которые не стали возвращаться в определенные в разрешениях сроки на территорию Украины после выезда на международные спортивные мероприятия с начала 24 февраля 2022 года, составляет 463 человека
Дополнение
В феврале 2025 года советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин сообщал, что только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-предложений Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
В марте Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения границы деятелями искусства и медийщиками.