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С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта
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С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

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С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

Киев • УНН

 • 2636 просмотра

С начала полномасштабного вторжения 463 украинских спортсмена и члена команд не вернулись в Украину после международных соревнований. Ранее сообщалось о невозвращении более 500 мужчин, выехавших по письмам Минкульта.

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

Более 460 украинских спортсменов и членов спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта не стали возвращаться в определенные в разрешениях сроки в Украину после выезда на международные спортивные мероприятия. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Министерстве молодежи и спорта.

По состоянию на сегодня количество украинских спортсменов и членов спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, которые не стали возвращаться в определенные в разрешениях сроки на территорию Украины после выезда на международные спортивные мероприятия с начала 24 февраля 2022 года, составляет 463 человека 

- сообщает министерство.

Дополнение

В феврале 2025 года советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин сообщал, что только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-предложений Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

В марте Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения границы деятелями искусства и медийщиками.

Анна Мурашко

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