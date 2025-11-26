$42.400.03
Рютте: росія не має права вето на вступ України до НАТО

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Голова НАТО Марк Рютте заявив, що росія не має права вето на вступ України до Альянсу, відхиливши пропозицію мирної угоди, яка б заблокувала вхід України до НАТО. Він додав, що Вашингтонський договір дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися.

росія не має права вето щодо прагнення Києва вступити до НАТО. Про це заявив у середу голова альянсу Марк Рютте, відхиливши пропозицію мирної угоди, висунуту москвою та Вашингтоном, яка б заблокувала вхід України до альянсу, передає УНН із посиланням на Politico.

"росія не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може бути членом НАТО", – сказав Рютте в інтерв'ю El País та німецькому виданню RND. Він додав, що Вашингтонський договір, що є основоположним документом альянсу, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися".

Коментарі Рютте з'явилися після пропозиції США щодо припинення повномасштабної війни hосії, яка просочилася в пресу минулого тижня. Вона включала положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в будь-який момент у майбутньому".

План із 28 пунктів згодом був змінений на 19 пунктів, який пом'якшує деякі з його найбільш проросійських елементів. Альтернативна європейська пропозиція відкидає ідею виключення України з НАТО, додає видання.

Рютте трохи пом'якшив свій коментар, наполягаючи на тому, що він має позитивні почуття до президента США Дональда Трампа. "Мені подобається цей хлопець", – сказав він.

Додамо

Союзники НАТО ухилялися від негайного запрошення України вступити до організації, але минулого року члени НАТО погодилися, що заявка Києва була "незворотною" – заява, яку Рютте повторював з того часу, незважаючи на протидію вступу країни з боку Трампа та інших країн-членів.

Генеральний секретар НАТО визнав, що кілька "союзників… наразі виступають проти вступу України".

Рютте сказав, що нинішній мирний план, який з'явився після ширших дипломатичних переговорів у Женеві в неділю, забезпечив "гарну основу для подальших обговорень", але додав, що будь-яка пропозиція вимагатиме "окремого, паралельного обговорення" з НАТО "з певних питань".

Politico нагадує, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що будь-яке рішення щодо заявки України на вступ до ЄС або альянсу не повинно прийматися в односторонньому порядку.

"Нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО", – сказала вона законодавцям Європейського парламенту.

Рютте також заявив, що альянс поставить Україні зброї на загальну суму 5 мільярдів доларів у рамках схеми під керівництвом НАТО, за якою європейські союзники купують американську зброю для Києва "до кінця цього року".

Одинадцять країн вже зробили внески до п'яти пакетів допомоги на суму 500 мільйонів доларів у рамках так званої програми PURL, а шостий пакет очікується найближчими днями. Решта грошей надійдуть з поєднання майбутніх пакетів та позациклових платежів, за словами особи, знайомої з цим питанням, якій було надано анонімність, щоб вільно говорити з цього делікатного питання.

Рютте попередив, що москва не перестане загрожувати безпеці Європи, навіть якщо погодиться на мирну угоду. "росія продовжуватиме бути довгостроковою загрозою протягом тривалого часу", – сказав він.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

