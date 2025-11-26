$42.400.03
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рютте: россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что россия не имеет права вето на вступление Украины в Альянс, отклонив предложение мирного соглашения, которое заблокировало бы вход Украины в НАТО. Он добавил, что Вашингтонский договор позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться.

Рютте: россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

россия не имеет права вето на стремление Киева вступить в НАТО. Об этом заявил в среду глава альянса Марк Рютте, отклонив предложение мирного соглашения, выдвинутое Москвой и Вашингтоном, которое заблокировало бы вступление Украины в альянс, передает УНН со ссылкой на  Politico.

"россия не имеет ни права голоса, ни права вето в отношении того, кто может быть членом НАТО", – сказал Рютте в интервью El País и немецкому изданию RND. Он добавил, что Вашингтонский договор, являющийся основополагающим документом альянса, "позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться".

Комментарии Рютте появились после предложения США о прекращении полномасштабной войны России, которое просочилось в прессу на прошлой неделе. Оно включало положение о том, что НАТО соглашается "не принимать Украину в любой момент в будущем".

План из 28 пунктов впоследствии был изменен на 19 пунктов, что смягчает некоторые из его наиболее пророссийских элементов. Альтернативное европейское предложение отвергает идею исключения Украины из НАТО, добавляет издание.

Рютте немного смягчил свой комментарий, настаивая на том, что он испытывает позитивные чувства к президенту США Дональду Трампу. "Мне нравится этот парень", – сказал он.

Добавим

Союзники НАТО уклонялись от немедленного приглашения Украины вступить в организацию, но в прошлом году члены НАТО согласились, что заявка Киева была "необратимой" – заявление, которое Рютте повторял с тех пор, несмотря на противодействие вступлению страны со стороны Трампа и других стран-членов.

Генеральный секретарь НАТО признал, что несколько "союзников… в настоящее время выступают против вступления Украины".

Рютте сказал, что нынешний мирный план, который появился после более широких дипломатических переговоров в Женеве в воскресенье, обеспечил "хорошую основу для дальнейших обсуждений", но добавил, что любое предложение потребует "отдельного, параллельного обсуждения" с НАТО "по определенным вопросам".

Politico напоминает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что любое решение относительно заявки Украины на вступление в ЕС или альянс не должно приниматься в одностороннем порядке.

"Ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО", – сказала она законодателям Европейского парламента.

Рютте также заявил, что альянс поставит Украине оружия на общую сумму 5 миллиардов долларов в рамках схемы под руководством НАТО, по которой европейские союзники покупают американское оружие для Киева "до конца этого года".

Одиннадцать стран уже внесли взносы в пять пакетов помощи на сумму 500 миллионов долларов в рамках так называемой программы PURL, а шестой пакет ожидается в ближайшие дни. Остальные деньги поступят из комбинации будущих пакетов и внецикловых платежей, по словам лица, знакомого с этим вопросом, которому была предоставлена анонимность, чтобы свободно говорить по этому деликатному вопросу.

Рютте предупредил, что москва не перестанет угрожать безопасности Европы, даже если согласится на мирное соглашение. "россия будет продолжать быть долгосрочной угрозой в течение длительного времени", – сказал он.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов. 

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Антонина Туманова

