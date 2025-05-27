В Іспанії знайшли найдавніші знаряддя з кісток китів: подробиці знахідки

Знайдені артефакти дають нове розуміння взаємозв'язків між людьми та китами в період пізнього палеоліту. Також ідентифікація свідчить про те, що Біскайська затока, на північ від Іспанії і на захід від Франції, була екологічно багатою зоною.

Передає УНН із посиланням на Еl Рais та Nature Communications.

Деталі

Нещодавнє дослідження проливає нове світло на давні стосунки між людьми та китами 20 000 років тому, в епоху пізнього палеоліту у регіоні Біскайської затоки (Іспанія). Вчені проаналізували 83 кістяних знарядь праці та 90 фрагментів кісток із печери Санта-Каталіна. Дослідники змогли точно ідентифікувати кілька видів китоподібних та визначити період використання цих останків. Під час роботи було використано передові інструменти:

мас-спектрометрія (ZooMS);

радіовуглецеве датування;

ізотопний аналіз.

Зібрані дані показують, що кістки належать щонайменше шести різним видам великих китоподібних:

кашалотам;

финвалам;

синім китам;

сірим китам;

північноатлантичним гладким китам;

гренландським китам

На деяких з них є сліди від ударів, що може свідчити про можливе вилучення м'яса або жиру.

Коментар

Китові кістки та інші вироби, ймовірно, використовувалися для різних цілей. Той факт, що деякі з цих артефактів з китового вуха перевозилися на великі відстані, свідчить про те, що вони були цінними та потенційно дуже бажаними предметами - розповідає Кріста Макграт, біомолекулярний археолог з Автономного університету Барселони та співавтор дослідження.

"Наші результати свідчать про те, що морські ресурси та прибережні середовища існування були важливішими для деяких доісторичних спільнот, ніж зазвичай вважається", - підсумовує вона.

Взаємодія людини та кита у палеоліті

Реконструкція раннього використання китових продуктів стала викликом для науки через крихкість прибережних ділянок і наслідки морської ерозії та підвищення рівня моря.

Після того, як рівень моря досяг своєї найнижчої точки близько 20 000 років тому, він піднявся більш ніж на 100 метрів наприкінці останнього льодовикового періоду, затопивши прибережні райони, які колись населяли ці групи - пояснює археолог Александр Лефевр з Університету Кантабрії та співавтор дослідження.

Палеолітичні мисливці-збирачі підтримували тісний зв'язок з морським середовищем, зауважив фахівець, - завдяки знахідкам таких ресурсів, як молюски, риба і морські птахи.

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Китоподібні, однак, були менш вивчені. Немає жодних доказів організованого китобійного промислу в європейському палеоліті. Необхідні технології, такі як морська навігація чи спеціалізована зброя, ще не були розроблені. Люди користувалися тушами, викинутими на мілину пляжів.

Людські групи оселялися на узбережжі, хоча й використання викинутих на берег китів "не відігравало центральної ролі в стратегіях виживання палеолітичних мисливців-збирачів, які жили в районі Біскайської затоки наприкінці льодовикового періоду".

Загалом, нове дослідження підкреслює "широке розмаїття виявлених видів китів" на північному узбережжі Іспанії. Результати демонструють, як морські ресурси відігравали важливу роль у повсякденному і культурному житті палеолітичних спільнот південно-західної Європи.

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