В Іспанії знайшли найдавніші знаряддя з кісток китів: подробиці знахідки

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 67554 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 70185 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 84177 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 141023 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 219821 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 184803 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 184683 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 164513 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 115948 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 100249 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
70%
745мм
Популярнi новини

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

27 травня, 12:27 • 56234 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 71826 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 64011 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 21010 перегляди

Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна

16:19 • 46495 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 64311 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 72114 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 67552 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 184820 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 573815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

17:27 • 14304 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 21210 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 94515 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 96144 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 93332 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

В Іспанії знайшли найдавніші знаряддя з кісток китів: подробиці знахідки

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Вчені виявили в Іспанії знаряддя праці з китових кісток віком 20 тисяч років. Знахідка свідчить про тісний зв'язок давніх людей з морським середовищем.

В Іспанії знайшли найдавніші знаряддя з кісток китів: подробиці знахідки

Знайдені артефакти дають нове розуміння взаємозв'язків між людьми та китами в період пізнього палеоліту. Також ідентифікація свідчить про те, що Біскайська затока, на північ від Іспанії і на захід від Франції, була екологічно багатою зоною.

Передає УНН із посиланням на Еl Рais та Nature Communications.

Деталі

Нещодавнє дослідження проливає нове світло на давні стосунки між людьми та китами 20 000 років тому, в епоху пізнього палеоліту у регіоні Біскайської затоки (Іспанія). Вчені проаналізували 83 кістяних знарядь праці та 90 фрагментів кісток із печери Санта-Каталіна. Дослідники змогли точно ідентифікувати кілька видів китоподібних та визначити період використання цих останків. Під час роботи було використано передові інструменти:

  • мас-спектрометрія (ZooMS);
    • радіовуглецеве датування;
      • ізотопний аналіз.

        Зібрані дані показують, що кістки належать щонайменше шести різним видам великих китоподібних:

        • кашалотам;
          • финвалам;
            • синім китам;
              • сірим китам;
                • північноатлантичним гладким китам;
                  • гренландським китам

                    На деяких з них є сліди від ударів, що може свідчити про можливе вилучення м'яса або жиру. 

                    Коментар

                    Китові кістки та інші вироби, ймовірно, використовувалися для різних цілей. Той факт, що деякі з цих артефактів з китового вуха перевозилися на великі відстані, свідчить про те, що вони були цінними та потенційно дуже бажаними предметами

                    - розповідає Кріста Макграт, біомолекулярний археолог з Автономного університету Барселони та співавтор дослідження.

                    "Наші результати свідчать про те, що морські ресурси та прибережні середовища існування були важливішими для деяких доісторичних спільнот, ніж зазвичай вважається", - підсумовує вона.

                    Взаємодія людини та кита у палеоліті

                    Реконструкція раннього використання китових продуктів стала викликом для науки через крихкість прибережних ділянок і наслідки морської ерозії та підвищення рівня моря.

                    Після того, як рівень моря досяг своєї найнижчої точки близько 20 000 років тому, він піднявся більш ніж на 100 метрів наприкінці останнього льодовикового періоду, затопивши прибережні райони, які колись населяли ці групи

                    - пояснює археолог Александр Лефевр з Університету Кантабрії та співавтор дослідження.

                    Палеолітичні мисливці-збирачі підтримували тісний зв'язок з морським середовищем, зауважив фахівець, - завдяки знахідкам таких ресурсів, як молюски, риба і морські птахи. 

                    У римській могилі археологи знайшли найдавніший християнський артефакт на північ від Альп11.12.24, 16:25 • 94973 перегляди

                    Китоподібні, однак, були менш вивчені. Немає жодних доказів організованого китобійного промислу в європейському палеоліті. Необхідні технології, такі як морська навігація чи спеціалізована зброя, ще не були розроблені.  Люди користувалися тушами, викинутими на мілину пляжів. 

                    Людські групи оселялися на узбережжі, хоча й використання викинутих на берег китів "не відігравало центральної ролі в стратегіях виживання палеолітичних мисливців-збирачів, які жили в районі Біскайської затоки  наприкінці льодовикового періоду". 

                    Загалом, нове дослідження підкреслює "широке розмаїття виявлених видів китів" на північному узбережжі Іспанії. Результати демонструють, як морські ресурси відігравали важливу роль у повсякденному і культурному житті палеолітичних спільнот південно-західної Європи.

                    Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років25.04.25, 17:57 • 17245 переглядiв

                    Ігор Тележніков

                    Ігор Тележніков

                    КультураТехнології
                    El País
                    Франція
                    Іспанія
                    Brent
                    $63.59
                    Bitcoin
                    $109,836.60
                    S&P 500
                    $5,915.20
                    Tesla
                    $359.54
                    Газ TTF
                    $37.01
                    Золото
                    $3,329.81
                    Ethereum
                    $2,679.89