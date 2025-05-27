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В Испании нашли древнейшие орудия из костей китов: подробности находки

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Ученые обнаружили в Испании орудия труда из китовых костей возрастом 20 тысяч лет. Находка свидетельствует о тесной связи древних людей с морской средой.

В Испании нашли древнейшие орудия из костей китов: подробности находки

Найденные артефакты дают новое понимание взаимосвязей между людьми и китами в период позднего палеолита. Также идентификация свидетельствует о том, что Бискайский залив, к северу от Испании и к западу от Франции, был экологически богатой зоной.

Передает УНН со ссылкой на El Pais и Nature Communications.

Детали

Недавнее исследование проливает новый свет на давние отношения между людьми и китами 20 000 лет назад, в эпоху позднего палеолита в регионе Бискайского залива (Испания). Ученые проанализировали 83 костяных орудия труда и 90 фрагментов костей из пещеры Санта-Каталина. Исследователи смогли точно идентифицировать несколько видов китообразных и определить период использования этих останков. Во время работы были использованы передовые инструменты:

  • масс-спектрометрия (ZooMS);
    • радиоуглеродное датирование;
      • изотопный анализ.

        Собранные данные показывают, что кости принадлежат не менее шести различным видам крупных китообразных:

        • кашалотам;
          • финвалам;
            • синим китам;
              • серым китам;
                • североатлантическим гладким китам;
                  • гренландским китам

                    На некоторых из них есть следы от ударов, что может свидетельствовать о возможном извлечении мяса или жира.

                    Комментарий

                    Китовые кости и другие изделия, вероятно, использовались для различных целей. Тот факт, что некоторые из этих артефактов из китового уса перевозились на большие расстояния, свидетельствует о том, что они были ценными и потенциально очень желанными предметами

                    - рассказывает Криста Макграт, биомолекулярный археолог из Автономного университета Барселоны и соавтор исследования.

                    "Наши результаты свидетельствуют о том, что морские ресурсы и прибрежные среды обитания были более важными для некоторых доисторических сообществ, чем обычно считается", - заключает она.

                    Взаимодействие человека и кита в палеолите

                    Реконструкция раннего использования китовых продуктов стала вызовом для науки из-за хрупкости прибрежных участков и последствий морской эрозии и повышения уровня моря.

                    После того, как уровень моря достиг своей самой низкой точки около 20 000 лет назад, он поднялся более чем на 100 метров в конце последнего ледникового периода, затопив прибрежные районы, которые когда-то населяли эти группы

                    - объясняет археолог Александр Лефевр из Университета Кантабрии и соавтор исследования.

                    Палеолитические охотники-собиратели поддерживали тесную связь с морской средой, заметил специалист, - благодаря находкам таких ресурсов, как моллюски, рыба и морские птицы.

                    В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп11.12.24, 16:25 • 94971 просмотр

                    Китообразные, однако, были менее изучены. Нет никаких доказательств организованного китобойного промысла в европейском палеолите. Необходимые технологии, такие как морская навигация или специализированное оружие, еще не были разработаны. Люди пользовались тушами, выброшенными на мель пляжей.

                    Человеческие группы поселялись на побережье, хотя и использование выброшенных на берег китов "не играло центральной роли в стратегиях выживания палеолитических охотников-собирателей, живших в районе Бискайского залива в конце ледникового периода".

                    В общем, новое исследование подчеркивает "широкое разнообразие выявленных видов китов" на северном побережье Испании. Результаты демонстрируют, как морские ресурсы играли важную роль в повседневной и культурной жизни палеолитических сообществ юго-западной Европы.

                    Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет25.04.25, 17:57 • 17243 просмотра

                    Игорь Тележников

                    Игорь Тележников

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