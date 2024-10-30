Невелика кількість військових КНДР вже знаходиться в Україні - CNN
Київ • УНН
За даними західної розвідки, невелика кількість північнокорейських військових вже перебуває в Україні. Очікується збільшення їх присутності після завершення навчання на території рф.
Невелику кількість північнокорейських військових помітили на території України. Їх число може зростати. Про це повідомляє СNN, пише УНН.
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Як повідомляє видання, інформацію про перебування солдатів КНДР в Україні розкрили два неназвані представники західної розвідки.
Вони припускають, що кількість північнокорейських військових на території України може зростати в міру того, як завершуватиметься їх навчання на сході росії.
Однак американський чиновник заявив журналістам, що США поки що не можуть підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська вже знаходяться на території України.
Друге джерело CNN вважає, що загальна кількість північнокорейських військ на території Росії може зрости.
Нагадаємо
Видання El Pais заявило, що українська артилерія вперше атакувала будівлі з імовірним розташуванням північнокорейських військових у Курській області.