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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Небольшое количество военных КНДР уже находится в Украине - CNN

Небольшое количество военных КНДР уже находится в Украине - CNN

Киев  •  УНН

22:28 • 2910 просмотра

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По данным западной разведки, небольшое количество северокорейских военных уже находится в Украине. Ожидается увеличение их присутствия после завершения обучения на территории рф.

Небольшое количество северокорейских военных заметили на территории Украины. Их число может расти. Об этом сообщает СNN, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, информацию о пребывании солдат КНДР в Украине раскрыли два неназванных представителя западной разведки.

Они предполагают, что количество северокорейских военных на территории Украины может расти по мере того, как будут завершаться их учения на востоке россии.

Однако американский чиновник заявил журналистам, что США пока не могут подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины.

Второй источник CNN считает, что общее количество северокорейских войск на территории россии может возрасти.

Напомним

Издание El Pais заявило, что украинская артиллерия впервые атаковала здания с предполагаемым расположением северокорейских военных в Курской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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