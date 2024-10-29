ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у курській області - El Pais
Київ • УНН
Українська артилерія вперше атакувала будівлі з імовірним розташуванням північнокорейських військових у Курській області.
ЗСУ вперше ударили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у курській області. Про це повідомляє El Pais, пише УНН.
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Зазначається, що офіцер ЗСУ повідомив виданню, що українська артилерія вже завдала ударів по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові.
Підтверджень цієї інформації наразі немає.
Нагадаємо
США повідомили про 10 тисяч північнокорейських військових, направлених до росії для участі у війні проти України. Частина з них вже перемістилася ближче до українського кордону.
Після підтвердження Генсеком НАТО інформації про підготовку росії до розгортання північнокорейських підрозділів, МЗС України закликає зняти обмеження на далекобійні удари. Рютте заявив про значну ескалацію через залучення військ КНДР на Курщині.