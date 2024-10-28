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"Негайно": Сибіга закликав зняти обмеження на удари по рф на тлі залучення військових КНДР

Київ • УНН

 • 17584 перегляди

Після підтвердження Генсеком НАТО інформації про підготовку росії до розгортання північнокорейських підрозділів, МЗС України закликає зняти обмеження на далекобійні удари. Рютте заявив про значну ескалацію через залучення військ КНДР на Курщині.

"Негайно": Сибіга закликав зняти обмеження на удари по рф на тлі залучення військових КНДР

Після підтвердження Генсеком НАТО Марком Рютте інформації про підготовку росії до розгортання північнокорейських підрозділів, Україна закликає негайно зняти обмеження на далекобійні удари по території рф, заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН

"Протягом кількох тижнів Україна попереджала, що росія готується до розгортання північнокорейських підрозділів. Ми не бачили рішучої відповіді. Тепер це підтвердив Генеральний секретар НАТО.

Висновок: прислухайтесь до України.

Рішення: негайно зніміть обмеження на наші далекобійні удари по росії",  - написав Сибіга у соцмережі X. 

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про значну ескалацію конфлікту через залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО. 

Раніше, глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що північнокорейські солдати найближчим часом будуть розгорнуті на Курському фронті для участі у бойових діях проти українських військ, фактично втягуючи Північну Корею у конфлікт.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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