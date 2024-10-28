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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Немедленно": Сибига призвал снять ограничения на удары по рф на фоне привлечения военных КНДР

Киев  •  УНН

13:52 • 6756 просмотра

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После подтверждения Генсеком НАТО информации о подготовке россии к развертыванию северокорейских подразделений, МИД Украины призывает снять ограничения на дальнобойные удары. Рютте заявил о значительной эскалации из-за привлечения войск КНДР в Курской области.

После подтверждения Генсеком НАТО Марком Рютте информации о подготовке россии к развертыванию северокорейских подразделений, Украина призывает немедленно снять ограничения на дальнобойные удары по территории рф, заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН

"В течение нескольких недель Украина предупреждала, что Россия готовится к развертыванию северокорейских подразделений. Мы не видели решительного ответа. Теперь это подтвердил Генеральный секретарь НАТО.

Вывод: прислушайтесь к Украине.

Решение: немедленно снимите ограничения на наши дальнобойные удары по России",  - написал Сибига в соцсети X. 

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о значительной эскалации конфликта из-за привлечения войск Северной Кореи в курской области россии и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО. 

Ранее, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что северокорейские солдаты в ближайшее время будут развернуты на Курском фронте для участия в боевых действиях против украинских войск, фактически втягивая Северную Корею в конфликт.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина