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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ впервые ударили по военным КНДР в курской области - El Pais

ВСУ впервые ударили по военным КНДР в курской области - El Pais

Киев  •  УНН

21:08 • 3890 просмотра

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Украинская артиллерия впервые атаковала здания с вероятным расположением северокорейских военных в курской области.

ВСУ впервые ударили по зданиям, где, вероятно, находились северокорейские военные в курской области. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что офицер ВСУ сообщил изданию, что украинская артиллерия уже нанесла удары по зданиям, где, вероятно, находились северокорейские военные.

Подтверждений этой информации пока нет.

Напомним

США сообщили о 10 тысячах северокорейских военных, направленных в Россию для участия в войне против Украины. Часть из них уже переместилась ближе к украинской границе.

После подтверждения Генсеком НАТО информации о подготовке России к развертыванию северокорейских подразделений, МИД Украины призывает снять ограничения на дальнобойные удары. Рютте заявил о значительной эскалации из-за привлечения войск КНДР на Курщине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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