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У побережья Омана утечка российской нефти с танкера загрязнила почти 400 км²

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

Нефтяное пятно площадью около 390 км² образовалось у побережья Омана после утечки с танкера Caroline Bezengi, перевозившего российскую нефть. Судно, севшее на мель, входит в теневой флот России и находится под санкциями.

У побережья Омана утечка российской нефти с танкера загрязнила почти 400 км²

Нефтяное пятно площадью почти 400 км² образовалось у побережья Омана после утечки с танкера Caroline Bezengi, перевозившего российскую нефть. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в понедельник, впервые публично раскрыв подробности воздействия на окружающую среду, Оман заявил, что стремится решить проблему утечки нефти в своих водах вблизи островов Халляният.

В прошлом году султан Омана Хайсам бин Тарик королевским указом создал вокруг островов природный заповедник. Эта территория является местом обитания, в частности, горбатых китов Аравийского моря и сокотрийских бакланов.

Площадь нефтяного пятна составляет около 390 квадратных километров (150 квадратных миль), сообщило Управление по вопросам окружающей среды Омана в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством.

Отмечается, что пятно распространяется к северо-востоку от островов и находится примерно в семи километрах от побережья.

Анализ Reuters спутниковых снимков и данных специалистов по судоходству показал, что утечка севшего на мель танкера длиной 274 метра продолжала распространяться в конце прошлого месяца. Это вызвало обеспокоенность по поводу возможного экологического ущерба.

Данные отслеживания судов свидетельствуют, что Caroline Bezengi загрузил российскую нефть в черноморском порту Новороссийск в апреле, а в конце мая прошел через Суэцкий канал.

Построенный в 2001 году танкер входит в так называемый теневой флот старых нефтяных танкеров, используемый Россией. Такие суда не имеют западного страхового покрытия и ходят под флагами разных стран, чтобы скрыть своих настоящих владельцев.

В открытых судоходных базах судно было зарегистрировано под флагом Камеруна, однако в июне его исключили из реестра судов Камеруна вместе с 39 другими судами.

На танкер распространяются санкции, введенные Европейским союзом, Украиной, Великобританией, Канадой и Швейцарией.

Согласно данным LSEG, зарегистрированным владельцем судна является Rentoor Shipmanagement Ltd, а его оператором — Villar Shipmanagement Ltd. Reuters не удалось сразу связаться с этими компаниями, которые, вероятно, базируются в Китае.

Иран и Оман финализируют соглашение по Ормузскому проливу06.08.26, 11:14 • 3882 просмотра

Ольга Розгон

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