Враг авиабомбами атаковал Запорожский район, под завалами могут быть люди - ОВА
Киев • УНН
Вражеские авиабомбы ударили по Лежиному, разрушив дома. Предварительно, под завалами могут быть люди.
Армия рф атаковала Запорожский район, есть разрушения, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Вражеские авиабомбы ударили по Лежиному, разрушили дома. Предварительно, есть информация о людях под завалами
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Ранее оккупанты атаковали Запорожье, на территории предприятия пищевой промышленности, известно об одном раненом.