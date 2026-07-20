Враг атаковал Запорожье авиабомбами и беспилотником: один человек погиб, девять ранены
Киев • УНН
Российские управляемые авиабомбы ударили по Запорожью, разрушив жилые и нежилые здания. Впоследствии враг атаковал предприятие пищевой промышленности, ранения получили четыре человека.
Враг продолжает атаковать Запорожье авиабомбами и беспилотником, один человек погиб и еще 9 получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Запорожской ОВА, российские управляемые авиабомбы ударили по областному центру, разрушили и повредили жилые и нежилые здания.
Один человек погиб. Пять человек ранены - всем оказывается необходимая медицинская помощь
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Впоследствии россияне ударили по предприятию пищевой промышленности в Запорожье. В результате атаки беспилотником разрушено производственное помещение, повреждено оборудование.
Ранения получили четыре человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
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