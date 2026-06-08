Из-за удара рф дроном по спальному району Запорожья двое погибших, много раненых
Киев • УНН
Из-за удара российского дрона по спальному району Запорожья погибли два человека. Число раненых возросло до 15 человек, им оказывают помощь.
россия сегодня днем продолжила атаковать Запорожье, известно о двух погибших и более 10 пострадавших в результате вражеского удара по спальному району города, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья. К сожалению, два человека погибли
Перед этим глава ОВА сообщал, что "количество пострадавших возросло до 15". Всем, по его словам, оказывается медицинская помощь.
Ранее сегодня Федоров сообщил, что россияне продолжают дроновый террор Запорожья и что вражеский беспилотник попал в микроавтобус.
"Есть травмированные, повреждено маршрутное такси", - отметил Федоров.
По его словам, транспорт значительно поврежден. "Предварительно, один человек получил ранения", - указал глава ОВА.
Дополнение
За прошедшие сутки в области, по данным Федорова, пять человек погибли, еще 14 ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району. В течение суток оккупанты нанесли 949 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.