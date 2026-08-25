Враг атаковал Запорожье: известно о трёх раненых, загорелись 10 автомобилей
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Запорожье, вызвав возгорание около 10 автомобилей. Трое людей ранены, им оказывают помощь.
Армия рф атаковала Запорожье, загорелось около 10 автомобилей, известно о троих раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров, передаёт УНН.
Трое раненых в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне атаковали областной центр БПЛА. Загорелось около 10 автомобилей
По словам главы Запорожской ОВА, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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