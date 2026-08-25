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Ворог атакував Запоріжжя: відомо про трьох поранених, спалахнуло 10 авто

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Російські безпілотники атакували Запоріжжя, спричинивши займання близько 10 автомобілів. Троє людей поранені, їм надають допомогу.

Ворог атакував Запоріжжя: відомо про трьох поранених, спалахнуло 10 авто

Армія рф атакувала Запоріжжя, загорілося близько 10 авто, відомо про трьох поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Троє поранених через ворожу атаку по Запоріжжю. росіяни атакували БпЛА обласний центр. Сталося займання близько 10 автівок 

- повідомив Федоров. 

За словами голови Запорізької ОВА, постраждалим надають медичну допомогу. 

Окупанти вдарили КАБом по Запоріжжю: загинули двоє людей25.08.26, 07:19 • 13032 перегляди

Антоніна Туманова

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Іван Федоров
Запоріжжя