россияне ударили дронами по Вольнянску — ранены дети и их мать

Во вторник, 9 июня, россияне атаковали беспилотниками город Вольнянск Запорожской области - есть раненые гражданские, включая детей. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате атаки были травмированы 3-летняя девочка, 7-летний мальчик и их 33-летняя мать. Все оказались в больнице, каждому пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Также из-за вражеской дроновой атаки пострадал 65-летний мужчина. Сейчас он под наблюдением медиков. россияне повредили и частные дома.

Напомним

Во вторник, 9 июня, около 16:30, россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи Питомника в Харьковской области. В результате атаки 70-летняя женщина погибла, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.