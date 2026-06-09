россияне ударили дронами по Вольнянску — ранены дети и их мать
Киев • УНН
В Вольнянске из-за атаки БпЛА ранены двое детей, их мать и мужчина. Также в городе зафиксированы повреждения частных домов.
Во вторник, 9 июня, россияне атаковали беспилотниками город Вольнянск Запорожской области - есть раненые гражданские, включая детей. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате атаки были травмированы 3-летняя девочка, 7-летний мальчик и их 33-летняя мать. Все оказались в больнице, каждому пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Также из-за вражеской дроновой атаки пострадал 65-летний мужчина. Сейчас он под наблюдением медиков. россияне повредили и частные дома.
Напомним
Во вторник, 9 июня, около 16:30, россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи Питомника в Харьковской области. В результате атаки 70-летняя женщина погибла, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.