Вражеский удар по Запорожскому району: ранены женщина и ребёнок
Киев • УНН
Вечером 13 августа в результате вражеского удара по Запорожскому району был повреждён автомобиль, пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребёнок. Медики оказывают им помощь.
Поздно вечером в четверг, 13 августа, два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
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По его словам, вражеский удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем.
Транспортное средство повреждено. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Медики оказывают им необходимую помощь
До этого он предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, кроме г. Запорожья.
Напомним
Ночью 12 августа российские войска атаковали Запорожье, повредив торговый центр и частный дом. Пожары потушили, пострадавших нет.
Жертвами атаки рф на Запорожье стали 7 человек, объявлен траур11.08.26, 16:14 • 3138 просмотров