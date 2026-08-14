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Вражеский удар по Запорожскому району: ранены женщина и ребёнок

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Вечером 13 августа в результате вражеского удара по Запорожскому району был повреждён автомобиль, пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребёнок. Медики оказывают им помощь.

Вражеский удар по Запорожскому району: ранены женщина и ребёнок

Поздно вечером в четверг, 13 августа, два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, вражеский удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем.

Транспортное средство повреждено. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Медики оказывают им необходимую помощь

- констатировал Федоров.

До этого он предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, кроме г. Запорожья.

Напомним

Ночью 12 августа российские войска атаковали Запорожье, повредив торговый центр и частный дом. Пожары потушили, пострадавших нет.

Жертвами атаки рф на Запорожье стали 7 человек, объявлен траур11.08.26, 16:14 • 3138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
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Война в Украине
Запорожская область
Иван Федоров