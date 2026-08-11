Жертвами атаки рф на Запорожье стали 7 человек, объявлен траур
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Запорожье погибли 7 человек, еще 24 получили ранения. В Запорожской области 12 августа объявлен День траура.
Число погибших в результате ночной атаки рф на Запорожье достигло 7, в Запорожской области 12 августа объявлен Днём траура, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.
Завтра в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки на Запорожье, произошедшей в ночь на 11 августа. россияне среди ночи убили семерых человек, ещё 24 человека получили ранения. Выражаю соболезнования родным и близким погибших
"Каждый шаг россии показывает, что москва готовится не к миру" - Зеленский о ночной атаке рф с баллистикой КНДР11.08.26, 10:17 • 3056 просмотров
По данным областной прокуратуры, в ночь на 11 августа 2026 года россияне нанесли массированный комбинированный удар ракетами и управляемыми авиабомбами по Запорожью. По городу были нанесены удары северокорейской баллистикой, "Цирконами" и КАБами, сообщил Президент Зеленский.
В результате обстрела повреждены жилые дома, объекты промышленной инфраструктуры, нежилые и гаражные помещения.