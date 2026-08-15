российский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в Запорожском районе, ранен мужчина
Киев • УНН
Вечером 15 августа российский беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства в Гризном, Запорожский район. Повреждены ангары с техникой, возник пожар, 61-летний мужчина получил ранения.
Враг вечером в субботу, 15 августа, нанес удар по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, информирует УНН.
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По его словам, в результате атаки ранен человек.
Повреждены помещения и сельскохозяйственная техника: враг атаковал Запорожский район. Российский беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства в Грозном. Повреждены ангары с сельхозтехникой и оборудованием. Возник пожар. Ранения получил 61-летний мужчина
До этого он предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожью.
Напомним
В результате удара по сельскохозяйственной технике во время сбора урожая в Запорожском районе погиб мужчина, ещё один получил травмы.
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