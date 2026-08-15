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The Guardian
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російський безпілотник атакував фермерське господарство у Запорізькому районі, поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Ввечері 15 серпня російський безпілотник ударив по території фермерського господарства у Грізному, Запорізький район. Пошкоджені ангари з технікою, виникла пожежа, 61-річний чоловік дістав поранень.

російський безпілотник атакував фермерське господарство у Запорізькому районі, поранено чоловіка

Ворог ввечері у суботу, 15 серпня, завдав удару по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки поранена людина.

Пошкоджені приміщення та сільськогосподарська техніка: ворог атакував Запорізький район.російський безпілотник ударив по території фермерського господарства у Грізному. Пошкоджені ангари з сільгосптехнікою та обладнанням. Виникла пожежа. Поранень дістав 61-річний чоловік

- констатувв Федоров.

До цього він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

Нагадаємо

Внаслідок удару по сільськогосподарській техніці під час збору врожаю у Запорізькому районі загинув чоловік, ще один отримав травми.

росіяни вночі атакували Запоріжжя: удар по ТЦ та промисловому підприємству15.08.26, 03:56 • 6650 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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