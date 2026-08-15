російський безпілотник атакував фермерське господарство у Запорізькому районі, поранено чоловіка
Київ • УНН
Ввечері 15 серпня російський безпілотник ударив по території фермерського господарства у Грізному, Запорізький район. Пошкоджені ангари з технікою, виникла пожежа, 61-річний чоловік дістав поранень.
Ворог ввечері у суботу, 15 серпня, завдав удару по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки поранена людина.
Пошкоджені приміщення та сільськогосподарська техніка: ворог атакував Запорізький район.російський безпілотник ударив по території фермерського господарства у Грізному. Пошкоджені ангари з сільгосптехнікою та обладнанням. Виникла пожежа. Поранень дістав 61-річний чоловік
До цього він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.
Нагадаємо
Внаслідок удару по сільськогосподарській техніці під час збору врожаю у Запорізькому районі загинув чоловік, ще один отримав травми.
росіяни вночі атакували Запоріжжя: удар по ТЦ та промисловому підприємству15.08.26, 03:56 • 6650 переглядiв