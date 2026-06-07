россияне ударили КАБами по поселку в Запорожской области, есть погибшие
Киев • УНН
Оккупанты атаковали поселок Балабино управляемыми авиабомбами, попав вблизи остановки транспорта. В результате обстрела есть погибшие и трое раненых.
российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Балабино в Запорожской области. В результате атаки повреждены частные дома, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, есть поврежденные частные дома. Сами удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта, и на момент атаки там находились люди.
Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Люди, находившиеся на ней, к сожалению, погибли и получили ранения. На данный момент за помощью к врачам обратились трое раненых
Напомним
В поселке Кушугум в Запорожской области российский FPV-дрон атаковал маршрутное такси. В результате вражеского удара погиб 56-летний водитель транспортного средства.