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Два человека погибли, еще 38 ранены в результате российских ударов по Запорожской области в течение суток

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Враг нанес 884 удара по Запорожью и области, убив двух человек. Еще 38 человек ранены, зафиксировано 152 сообщения о разрушении жилья и объектов.

Два человека погибли, еще 38 ранены в результате российских ударов по Запорожской области в течение суток

В течение суток российские захватчики нанесли 884 удара по 46 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще 38 получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, войска рф нанесли 28 авиаударов по ряду населенных пунктов области, в частности Камышевахе, Балабино, Новониколаевке, Орехову и Вольнянску. Кроме того, оккупанты применили 605 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дроны, которые атаковали как Запорожье, так и десятки других общин региона.

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Также зафиксировано пять ударов из реактивных систем залпового огня по Новоданиловке, Чаривному, Малой Токмачке и Гуляйпольскому. Еще 246 артиллерийских обстрелов пришлись на населенные пункты вблизи линии фронта.

Два человека погибли, еще 38 ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району

– сообщил Федоров.

По его данным, поступило 152 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Степан Гафтко

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