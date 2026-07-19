Оккупанты нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье - ОВА
Киев • УНН
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по жилому кварталу. Также прогремели взрывы в области.
Армия рф нанесла удар по жилому кварталу в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Враг атакует Запорожье. Нанесен удар по жилому кварталу
Позже глава ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области.
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