российские дроны атаковали Запорожье, ранен человек, возникли пожары в частном доме и здании вуза

Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф

Во Львове мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с ТЦК, открыто производство - полиция

россияне заминировали перекресток в Херсоне - МВА

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня