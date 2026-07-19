российские дроны атаковали Запорожье, ранен человек, возникли пожары в частном доме и здании вуза
Киев • УНН
российские беспилотники атаковали Запорожье, ранив одного человека. Попадания вызвали пожары в частном доме и здании высшего учебного заведения.
Российские войска вечером атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего один человек получил ранение. Из-за попаданий возникли пожары в частном доме и здании одного из высших учебных заведений города. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По словам Федорова, в результате вражеской атаки пострадал один человек. Информация о его состоянии на данный момент не обнародована.
Одно из попаданий беспилотника вызвало пожар в частном доме в одном из районов Запорожья.
Кроме того, в результате атаки загорелось здание одного из высших учебных заведений города.
Информация о последствиях российского удара уточняется.
Российский дрон ударил по многоэтажке в Херсоне, двое детей в тяжелом состоянии18.07.26, 23:50 • 1368 просмотров