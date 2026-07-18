Российский дрон ударил по многоэтажке в Херсоне, двое детей в тяжелом состоянии

В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА

В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА

В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА

В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА

Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф

Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф

Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф

Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф