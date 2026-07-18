Российский дрон ударил по многоэтажке в Херсоне, двое детей в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Вечером 18 июля российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Корабельном районе Херсона. Пострадали четыре человека, двое мальчиков 10 и 14 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.
Российские войска вечером 18 июля атаковали дроном многоэтажный дом в Корабельном районе Херсона, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, удар был нанесен около 19:40. В результате попадания беспилотника 45-летний мужчина и 42-летняя женщина получили взрывные травмы. Сейчас медики проводят их дообследование и оказывают необходимую помощь.
Самые тяжелые ранения получили двое детей — мальчики в возрасте 10 и 14 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Детей в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи борются за их жизни.
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