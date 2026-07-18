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Враг ударил по Одесской области - есть погибшие, среди пострадавших ребенок

Киев • УНН

 • 430 просмотра

В результате российских ракетных ударов по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области погибли два человека. Четверо пострадали, среди них ребенок, под завалами могут быть люди.

Враг ударил по Одесской области - есть погибшие, среди пострадавших ребенок

В результате российских ударов по Одесской области в субботу погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Подробности

Россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области.

"В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие домики, повреждено 6 легковых автомобилей, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок. Под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция".

В другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и 2 легковых автомобиля. Пострадал один человек.

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Ольга Розгон

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