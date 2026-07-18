Враг ударил по Одесской области - есть погибшие, среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
В результате российских ракетных ударов по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области погибли два человека. Четверо пострадали, среди них ребенок, под завалами могут быть люди.
В результате российских ударов по Одесской области в субботу погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
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Россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области.
"В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие домики, повреждено 6 легковых автомобилей, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок. Под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция".
В другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и 2 легковых автомобиля. Пострадал один человек.
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