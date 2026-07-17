В Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина, на месте работают все соответствующие службы, передает УНН.

Агрессор продолжает террор гражданских. Снова погибшие. Вражеская атака на Одессу унесла жизнь мужчины

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что речь идет о 60-летнем мужчине.

К сожалению, по предварительным данным, в Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. На месте работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются