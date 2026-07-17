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В Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

В Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

В Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина

В Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина, на месте работают все соответствующие службы, передает УНН.

Агрессор продолжает террор гражданских. Снова погибшие. Вражеская атака на Одессу унесла жизнь мужчины

- сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что речь идет о 60-летнем мужчине.

К сожалению, по предварительным данным, в Одессе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. На месте работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются 

- резюмировал Кипер.

В Одессе и районе уже 11 пострадавших от ракетных ударов рф, погибли двое17.07.26, 08:41 • 3774 просмотра

Антонина Туманова

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