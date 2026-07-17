В Одессе и районе уже 11 пострадавших от ракетных ударов рф, погибли двое
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф на Одессу 16 июля погибли женщина и мужчина, ранены девять человек, включая двоих детей. 17 июля повторная атака ранила еще двоих мужчин.
Число пострадавших от атаки рф по гражданскому населению Одессы возросло до 9, среди них двое детей, погибло два человека, в результате утренней вражеской атаки в районе пострадали еще два человека, сообщили в Одесской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
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По данным прокуратуры, вечером 16 июля вс рф в очередной раз цинично атаковали ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. В частности, повреждены помещение детского сада, два многоквартирных жилых дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, здание церкви, территория сквера и семь припаркованных легковых автомобилей.
В результате вражеской атаки на месте погибло два человека: 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранены еще девять человек: 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте 22-41 года, четверо мужчин в возрасте 19-60 лет. В тяжелом состоянии в больнице находятся 22-летняя и 41-летняя женщины
Как указали в прокуратуре, "уже утром 17 июля вс рф снова атаковали ракетами Одесский район. По предварительной информации, пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет".
По данным ГСЧС, в результате ракетной атаки рф на Одесчине возник пожар на территории станции технического обслуживания и загорелись автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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