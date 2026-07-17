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В Одессе и районе уже 11 пострадавших от ракетных ударов рф, погибли двое

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

В результате ракетной атаки рф на Одессу 16 июля погибли женщина и мужчина, ранены девять человек, включая двоих детей. 17 июля повторная атака ранила еще двоих мужчин.

В Одессе и районе уже 11 пострадавших от ракетных ударов рф, погибли двое

Число пострадавших от атаки рф по гражданскому населению Одессы возросло до 9, среди них двое детей, погибло два человека, в результате утренней вражеской атаки в районе пострадали еще два человека, сообщили в Одесской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

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По данным прокуратуры, вечером 16 июля вс рф в очередной раз цинично атаковали ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. В частности, повреждены помещение детского сада, два многоквартирных жилых дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, здание церкви, территория сквера и семь припаркованных легковых автомобилей.

В результате вражеской атаки на месте погибло два человека: 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранены еще девять человек: 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте 22-41 года, четверо мужчин в возрасте 19-60 лет. В тяжелом состоянии в больнице находятся 22-летняя и 41-летняя женщины

- сообщили в прокуратуре.

Как указали в прокуратуре, "уже утром 17 июля вс рф снова атаковали ракетами Одесский район. По предварительной информации, пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет".

По данным ГСЧС, в результате ракетной атаки рф на Одесчине возник пожар на территории станции технического обслуживания и загорелись автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Юлия Шрамко

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