Над Украиной обезвредили 5 из 8 ракет и 115 из 130 дронов, запущенных рф
Киев • УНН
В ночь на 17 июля россия выпустила по Украине 8 ракет и 130 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 5 ракет и 115 беспилотников.
россия ночью выпустила по Украине 8 ракет и 130 дронов, сбито или подавлено 5 ракет и 115 беспилотников, ракета Х-31П не достигла своей цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июля (с 18:00 16 июля) противник атаковал одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из ВОТ АР Крым, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ВОТ АР Крым и 130 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Генштаб: за сутки 16 июля рф потеряла 1370 военных, 1879 БпЛА и вертолет17.07.2026, 07:44 • 1786 просмотров