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Над Украиной обезвредили 5 из 8 ракет и 115 из 130 дронов, запущенных рф

Киев • УНН

 • 954 просмотра

В ночь на 17 июля россия выпустила по Украине 8 ракет и 130 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 5 ракет и 115 беспилотников.

Над Украиной обезвредили 5 из 8 ракет и 115 из 130 дронов, запущенных рф

россия ночью выпустила по Украине 8 ракет и 130 дронов, сбито или подавлено 5 ракет и 115 беспилотников, ракета Х-31П не достигла своей цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июля (с 18:00 16 июля) противник атаковал одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из ВОТ АР Крым, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ВОТ АР Крым и 130 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

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Юлия Шрамко

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