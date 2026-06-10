Три человека пострадали в результате авиаудара по Запорожскому району
Киев • УНН
В результате удара управляемыми авиабомбами по Новониколаевке ранены двое мужчин и женщина. Повреждены частные дома и автомобиль в громаде.
Три человека получили ранения в результате российской атаки управляемыми авиабомбами по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, под удар попала Новониколаевка. В результате атаки ранения получили двое мужчин и женщина.
Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.
Также из-за вражеского обстрела повреждены частные жилые дома и автомобиль. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Враг совершил почти 200 атак и запустил 5,6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте10.06.26, 22:40 • 770 просмотров